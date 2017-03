Hollywoodi filmitäht Robert Davi esineb taas Eestis

2015. aastal Saku Suurhallis täismajale laulnud Davi peab Eestit maailma kõige paremini hoitud saladuseks ja külastab sel korral lisaks Tallinnale ka Tartut.

Robert Davi on professionaalne näitleja ja laulja, kes enne filmimaailma tippu jõudmist õppis klassikalist muusikat ja ooperit. Hollywoodi kassahittides "Agent 007: Luba tappa", "Visa hing", "Palgasõdurid 3" ja "Showgirls" karme mehi mänginud Davi leidis tee tagasi nooruspõlvemuusika juurde kuue aasta eest, kui pühendas Frank Sinatrale albumi "Davi Sings Sinatra: On the Road To Romance".

Frank Sinatra ja Robert Davi teed ristusid 1977. aastal, kui Sinatra valis Davi teledraama "Contract on Cherry Streets" osatäitjaks. Davi mäletab, kuidas ta istutus võtteplatsil veoautos, olles kehastunud palgamõrvariks, kui talle lähenes Sinatra, kes suunas sõrme Davi poole, vaatas talle otsa ja ütles: "sinu näitlemisoskus on suurepärane". Davi ja Sinatra jäid sõpradeks kuni viimase surmani 1998. aastal.

Nordea kontserdimajas ja Vanemuise kontserdimajas toimuval kontsertshowl "Born Free Tour" tulevad esitlusele lood Frank Sinatra karjääri erinevatest etappidest. Rahvusvaheliselt tuntud hitid "New York, New York", "My Way", "Strangers in The Night", "Dancing In The Dark" ja "Too Marvelous for Words" on vaid mõned näited repertuaarist. Laval saadab meest parimatest muusikutest koosnev kollektiiv, kes võitnud ka mitmeid Grammy auhindu.

Kahe aasta eest Saku Suurhallis toimunud kontserdil ütles Davi, et peab Eestit maailma kõige paremini hoitud saladuseks, kuna siin on väga palju ilusaid inimesi.

"Davi sings Sinatra" kontserdid toimuvad 7. ja 8. novembril.