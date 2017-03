Mart Helme mälu pandi otse-eetris proovile

Helme tunnistas, et ta pole endas väga kindel, eriti ministrite osas. "Nüüd on tulnud uue valitsuse ministriteks minekutega uusi inimesi, asendusliikmeid sisse ja ma pean tunnistama, et paar tükki on nii vähe sõna võtnud ja nii vähe silma paistnud, et paari inimese puhul ma ei ole väga kindel," ütles Helme.

Helme tundis hääle järgi ära Valdo Randpere ja Arno Silla, kuid jäi hätta Terje Treiga. Helme kogus kokku kaks ja pool punkti.