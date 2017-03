Mait Metspalu: eestlane on mitmete põgenike kihtide tulemus

"Hommikus Anuga" oli külas evolutsioonigeneetik Mait Metspalu, kes rääkis, kust me tuleme.

Tänapäeval räägitakse ilusatest eesti naistest, aga 19. sajandil kirjutasid baltisaksa teadlased eestlaste kohta: "inetu näo ja tüseda kehaga ning keskmisest väiksema pea ja ka ajuga rahvas," nagu saatejuht Anu Välba ürikuid tsiteeris.

"Ilu on vaataja silmades," kommenteeris Metspalu, kes rääkis seejärel, mis kihtidest me koosneme. "Meie ajalugu siin on mitmete põgenike kihtide üksteise otsa ladumise tulemus," ütles geneetik.

"Ühest migratsiooni, millega eestlased tulid siia, ei ole, selline konstruktsioon ei päde," sõnas Mait Metspalu. "Esimene siia jõudnud kiht on kütid-korilased, kes sarnanevad Lääne-Euroopa küttide-korilastega. Teine kiht tuli ida poolt kammkeraamika perioodil."

Kuulake intervjuust täpsemalt, kust meie nägu tuleb.