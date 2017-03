Alex Lepajõe: produtsendist kelm läks meie looga raha järele

Teatavasti andis Alex Lepajõe hiljuti kohtusse filmi "Sangarid" tegijad kohtusse, sest film kasutas inspiratsiooniallikana tema ja ta kolme kaaslase Raivo Roosna, Harry Gelsteini ja André Hildebrandti hulljulget pagemist Nõukogude Eestist kummipaadiga Soome.

Aasta oli 1984, kui Lepajõe ja ko varastasid Pirita purjespordikeskusest paadi ja põgenesid sellega Soome. Miks raamat sellest ilmub alles nüüd, küsis saatejuht Anu Välba.

"Oma osa on siin "Sangarite" filmil, see mõjus katalüsaatorina," ütles Lepajõe. Küsimusele, kuidas film meeldis, vastas Lepajõe, et tema pole seda näinud, küll aga on näinud tema jurist, kelle sõnul sarnaneb film Lepajõe kamba loole.

"Produtsendist kelm läks meie looga raha järele, sai selle eest EFIst raha," kommenteeris Lepajõe. "Sai ju raha sellele, siis võiks lõpuni järjekindel olla ja öelda, et jah, film on meie loost. Ta tuli veel pärast minu juurde, ütles, et kuule, ma võin sulle ka mingi väikse osa anda."

"Ta veel kavalalt tegi loo komöödiaks, ja noh, komöödia ei saa ju tõsine olla," lisas Lepajõe.

"Ma pole huvitatud, et need isikud ennast tähelpanu keskpunkti upitavad meie filmi ära kasutades. Meie film ei võida midagi seostest konkreetsete isikutega, vaid kaotab," kommenteeris süüdistusi filmi tootja Kristian Taska möödunud suvel.

Lepajõe rääkis ka, miks omal ajal paadiga kodumaalt lahkus. "1984 kestis Afganistani sõda ja tollal vange ei võetud. Ja kui hakkasid koolivennad tagasi tulema tinast asjades, siis see andis esimese tõuke."

Lepajõe oli tollal Viru ärikas, ent ta enda sõnul oli siis temast palju edukamaid ja rikkamaid Viru ärikaid.

Vaadake kogu intervjuud videost.