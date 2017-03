Jüri Nael: pinge ja vaen on need, mis meid väsitavad

End Londoni ja Tallinna vahel jagav ning viimasel ajal pigem füüsilise teatri kui tantsuõppejõuks nimetav Jüri Nael ütles, et enne Londonisse kolimist oli tal Eestis mugavustsoon kätte jõudnud. "Sain Eestis kõike teha ja kõik oli ära proovitud, ühel hetkel sain aru, et ma ei kasva, ma ei arene, ma mandun," rääkis Nael.

Nael kommenteeris ka meie närvilist Eesti ühiskonda. "Väga tervislik oleks see, kui inimesed oleksid õnnelikud," ütles Nael. "Kui ei lahterdataks üksteist klassidesse ja subkultuuridesse. Pinge ja vaen on need, mis meid väsitavad."

Saatejuht Anu Välba küsis koreograafilt, kas ka tema on tundnud, et teda siin ei mõisteta, eriti pärast seda, kui too on öelnud end olevat gei.

"Ma ei ole kunagi olnud kapis selles mõttes, et ma ei ole varjanud seda kolleegide ega tudengite eest," ütles Nael, lisades, et sel teemal tal probleeme ei ole.

Juttu tuli ka Jüri lapsepõlvest. "Mu vanemad kasvatasid mind nii, nagu oskasid, aga jah, peres oli alkoholiprobleem," lausus Nael. "Minu jaoks oli see normaalne, et õhtuti käis pidu ja läbu ja mina pidin kuskil kapi otsas endale plastiliinist fantaasiamaailma voolima."

Vaadake kogu intervjuud videost.