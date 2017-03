Raua tänava saun tähistas 80. sünnipäeva

Kas sünnipäev mitte, aga püsikliendid olid ikka saunatamas, sest parim asi sauna juures on see tunne, mis pärast kõiki rituaale tekib, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1937. aasta Uus Eesti kuulutas, et Raua tänava saun, kus rahvas saab vastavalt rahakotile paksusele pesta end kahes klassis, on avatud. Nõukogude aeg tõi saunale kuulsa kirjaniku Nikolai Gogoli nime ja neli aastat tagasi toimunud remont andis saunale uue kuue. Ühissauna fännid pole ka nüüdisajal kuhugi kadunud.

Sünnipäeva puhul said kõik huvilised kuulata loenguid sauna nautimise erinevate võimaluste kohta ja nõu andis saunaekspert Aleksander Pool.

Raua tänava saun on üks Tallinna populaarsemaid, seal on lisaks ühissaunale veel privaatsed pesemisvõimalused, sealhulgas tunnidušid.

"Keskmiselt üle 2000 kuus meil käib ainult ühissaunas," selgitas Raua sauna juhataja Sergei Geller.

"Tänapäeval - uskumatu - aga meil on 21. sajandil ikka veel kortereid ja kodusid, kus inimesed ei saa pesta, eriti meie lähedal Kadrirous. Teine mure on eakatel see, et neil on vann, kuhu nad ei saa astuda sisse," lisas ta.

Gelleri kinnitusel on Raua saunal oma stammkunded, kellega on väga mõnus juttu puhuda.

Kõik märtsikuu laupäevad on Tallinna linnasaunades möödunud järgemööda sünnipäevade tähe all ja 1. aprillil toimub Salme kultuurikeskuses saunateemaline tervisepäev.

Tasuta teemapäeva külastajad saavad ka mobiilset saunateenust proovida – leilimõnu pakub kolm ratastel sauna. Seega tasub saunatarbed ühes võtta. Lisaks erilisele saunaskäigule on tervisepäeval võimalik tervisenäitajaid mõõta, spetsialistide nõuandeid kuulata, mitmesuguseid saunatarvikuid soetada, meeleolukat kontserti nautida ning ka viktoriinis ja loteriis osaleda. Mitmesugust eakohast põnevat ajaveetmist pakutakse ka lastele.

Abilinnapea Eha Võrgu sõnul kinnitab suur külastatavus, et avalikesse saunadesse investeerimine on igati õigustatud ja vajalik tegevus. "Vannis ja duši all käimine üht korralikku leili ja vihtlemisega saunaskäiku ei asenda," rõhutas Võrk pressiteates. "Moodsa ja puhta, muuhulgas ka laval päris vihaga vihelda võimaldava avaliku sauna soovi avaldasid „Tallinna positiivne programm 2014-2018“ koostamise käigus pea kõigi linnaosade elanikud."

"Linnasaunade sünnipäevakuud tähistame märtsis seetõttu, et esimese uue linnasauna avamisest möödub just nüüd kümme aastat," rääkis abilinnapea Võrk. "Viis aastat tagasi võttis aga linnavolikogu vastu munitsipaalsaunade programmi, mille raames on nüüdseks rajatud veel kolm moodsat linnasauna. Eesmärgiks on jõuda samm sammult selleni, et hüva leili ja korralike pesemisvõimalustega avalik saun oleks lõpuks igas linnaosas."