Teeme Ära ja "Mina jään" kutsuvad noori talgutele

Ühine osalemine talgutel väärtustab seeläbi meie laulu- ja tantsutraditsioone ning aitab ühtlasi ette valmistada suvist noortepidu "Mina jään" ja ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamist igas paigas üle Eestimaa.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et laste- ja noorteaastaga seotult on üheks tänavuseks üleskutseks noorte kutsumine talgutele. "Koostöö üle noorte laulu- ja tantsupeo meeskonnaga on meil eriti hea meel, sest noorte kaasamine talgutele aitab Eestimaal sajandeid viljeletud talgutraditsioone tutvustada ja edasi anda kasvavale põlvkonnale," rääkis Tüür.

XII noorte laulu- ja tantsupeo "Mina jään" korraldustoimkonna liikme Sten Weidebaumi sõnul on ettevalmistused laulupeoks ajast aega sisaldanud koostegemist ja talgutöid. "Tänavuse noortepeo tunnuslause "Mina jään" tõstab esile meie traditsioonide ja väärtuste hoidmist ning tugevat põlvkondade vahelist sidet, et noortel oleks maast madalast võimalused, teadmised ja oskused oma panuse andmiseks Eestimaale. Et noored tajuksid – mis ka ei juhtuks, siin on alati nende kodu, kus neid oodatakse ja kus igaüks on vajalik," rääkis Weidebaum. "Just seepärast otsustasime, et teeme tänavuse Teeme Ära talgupäeva raames üleskutse väikeste laululavade ja tantsuplatside korrastamiseks igas Eestimaa nurgas."

Kõik koolid ja klassid, koorid ja tantsurühmad võivad talgupäeval ning ka selle eel või järel korraldada oma talgud või osaleda kodukandis juba toimuvatel talgutel, kutsudes kaasa nii laulu- ja tantsurahvast kui ka kõiki teisi noori lähedalt ja kaugemalt. Talgupäev on Weidebaumi sõnul olnud traditsiooniliselt lisaks töötegemisele ka mõnusa suhtlemise ja koosolemise päev, suurte tegude, meeldejäävate hetkede, uute tuttavate ja sõprade leidmise päev, mis liidab ning loob õlatunnet. "Talgupäev tähistab kõike seda, mis annab põhjuse öelda: "Mina jään"," lisas ta.

Tänavune Teeme Ära talgupäev toimub laupäeval, 6. mail 2017 ning kõik inimesed, kogukonnad ja organisatsioonid on oodatud talguid korraldama ja neis osalema. Talguid saab kirja panna ja teisi kaasa kutsuda aadressil www.teemeara.ee. Talgute registreerimine algas 15. märtsil ning stardipakettide laialisaatmine ja talguliste kirjapanek saavad hoo sisse 5. aprillist. 2016. aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4% eestimaalastest.