Terasmikrofoni pälvis Juss Haasma

"Ma olen siiralt üllatanud," ütles Juss Haasma preemiat kätte saades ning tõdes, et talle meeldib väga "Ringvaates" käia. "Teil on väga tore saatemeeskond," sõnas ta.

Kui Grete Lõbu läks Haasmale preemiat kätte andma, leidis ta näitleja trummide tagant. "See on asi, millest ma ei ole enam nõus loobuma," selgitas ta ja lisas, et kui on palju tööd, siis jõuab ta trummide taha harvemini. "Ilma selleta ei suuda ma aga enam elada."

"Tunnustust on vaja seni, kuni inimene on endas kindel," ütles Haasma ja kinnitas, et tal on olnud elus perioode, kus ta pole olnud see mees, kes ta on praegu. "Heal sõnal on aga tohutu jõud."