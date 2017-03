Eesti passi saanud Ruslan Trochynskyi: ootasin sinist, aga on punane

"Loomulikult ma austan seda, tegin eksamid, ootasin ja tahtsin. Ma ootasin sinist passi, aga kõigil on punane," naeris Trochynskyi ETV 2 saates "Eesti TOP 7". Ta lisas, et Ukraina pass oli sinine.

Praeguseks on Trochynskyi olnud Eesti kodanik kaks kuud. "Läinud on nii nagu enne, see on lihtsalt dokument, mis selles riigis, kus me elame, kehtib," rääkis muusik.

Svjata Vatrast tuntud Trochynskyi rõhutas, et ei loobunud Eesti passi taotlemisega Ukrainast. "Ma ei loobunud Ukrainast, ma loobusin kodakondsusest," kinnitas ta.

Kodakondsuse taotlemine võttis muusikul aega 13 aastat, täpselt nii kaua on mees Eestis elanud. Ukrainast pärit muusik on abielus Terje Trochynskyiga ja nende peres kasvab kolm last.

Alles hiljuti avaldas Trochynskyi ansambliga Svjata Vatra värske singli pealkirjaga "Letila Zozulia". Bändi järgmine esinemine toimub 25. märtsil Tartus.