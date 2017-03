Rammstein tuleb lagedale live-kettaga

Rootsi produtsent Jonas Åkerlund filmis 2012. aasta märtsis toimunud tuuri "Made in Germany" jooksul üles kaks Rammsteini kontserti, mis sisaldavad 22 parimat lugu kogu nende repertuaarist. Kontsertfilm tabab suurepäraselt Saksa läbi aegade edukaima rokkbändi ainulaadset lavalist energiat ja loob suurepärase visuaalse ja helilise kogemuse.

Åkerlund on tuntud radikaalsete ja teedrajavate teostega ja on enne Rammsteini töötanud ka teiste maailmaklassi bändidega nagu The Prodigy, Metallica ja Rolling Stones.

Juba esimesest minutist absurdsed detaile ja šokeerivaid kontraste sisaldav teos "RAMMSTEIN: PARIS" koosneb 22 loost ja kestab 128min.

Rammstein esineb 11. juunil Eestis, Tallinna Lauluväljakul. Kontsert on välja müüdud.