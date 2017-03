Iirise värske singel jõudis loetud tundidega Rootsi muusikatabelisse

Iiris avaldas kaks uut singlit pealkirjadega "Stranger" ning "Drugs & Money". Kõigest mõne tunniga jõudis "Stranger" ka Spotifys Rootsi uue muusika tabelisse.

Juba 31. märtsil esineb Iiris Tallinn Music Weekil Von Krahli laval.

Iiris on eklektiline elektropop artist Eestist, kes paikneb praegu Londonis. Tema viimane EP "Hope" on saanud kriitilist poolehoidu maitsekujundajatelt nagu Pigeons and Plans, The Line of Best Fit, Clash Music, The 405, Complete Music Update ja i-D Vice. Iirist on võrreldud Björki ja Kate Bushiga ning teda on kutsutud üheks unikaalsemaks põhjamaade artistiks. Eelmisel aastal esines Iiris Bestivalil, The Great Escape'il ja The Line of Best Fiti korraldatud Five Day Forecastil.