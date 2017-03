Jõgeva padjalahingul loodetakse taas Guinnessi rekordit püstitada

Ambitsioonika nimega ürituse korraldajad loodavad sel aastal Guinnessi rekordi ületada ning selleks on vaja kokku saada 6000 padjasõdijat. Möödunud aastal peeti lahingut tuhandkonna osalejaga, vahendas ETV saade "Terevisioon".

"Eks see sõltub sellest, mis ilma ilmataat meile homem hommikul annab. On tulemas osalejaid üle Eesti, on tulemas bussidega ja autodega inimesi, ja loodame, et saame rekordi täis," rääkis ürituse korraldaja Lenel Karu.

Padjasõda peetakse Jõgeva linna treeningstaadionil ja osalemiseks on vaja võtta kaasa oma kõige ägedam padi, hea tuju ja parim seltskond. Sulepadjad ja kõvad padjad on võistlusel keelatud. "Üldiselt väga palju reegleid ei ole. Kuna meil on sündmus staadioni peal, siis isegi kui keegi maha kukub, siis haiget ta ei saa," ütles Karu.

Väravad avatalse 11.30, padjasõjaks läheb 12.30.