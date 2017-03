Venemaa keeldus võimalusest esineda Eurovisioonil satelliidi vahendusel

Vene telekanali Channel One esindajad ütlesid, et selline pakkumine on lihtsalt veider. "Meile tundub võimalus osaleda Eurovisioonil telesilla vahendusel veider ja loobume sellest. See on vastuolus lauluvõistluse põhimõtetega," kommenteerisid kanali esindajad BBC vahendusel.

Euroopa ringhäälingute liidu (EBU) esindajate sõnul oleks satelliidi vahendusel osalemine Eurovisiooni 60-aastase ajaloo jooksul esmakordne, kuid lisasid, et võistlus peab jääma poliitikast puutumata. "Me räägime Ukraina valitsusega, et kõik artistid saaksid Eurovisioonil üles astuda," kommenteeris peaprodutsent Jon Ola Sand.

Ukraina julgeolekuteenistus SBU teatas kolmapäeval, et 27-aastase Venemaa eurolaulja Julia Samoilova suhtes kehtestati riiki sisenemise keeld kolmeks aastaks.

Samoilova osales 2015. aasta juunis Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimunud kontserdil ning rikkus sellega Ukraina seadusi, sest sisenes poolsaare territooriumile väljaspool Ukraina kehtestatud korda. Samal põhjusel on Ukraina võimud kehtestanud sissesõidukeelde suure hulga inimeste suhtes, nende seas ka erinevate lauljate ja artistide suhtes.