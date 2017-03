"Keldrikassettide" saates kõlas Villu Oleski muusika

"Ma ei teagi, kust ta mu kätte sai, aga mulle tundub, et mu õele kingiti see kassett. See oli teiste kassettide vahel ja mingil hetkel hakkas tunduma, et see on väga hea kassett," rääkis Contra.

"Tee, tõde ja elu" pole kunagi plaadina välja tulnud ja koopiat pole ka Oleskil endal, kes lahkelt kõik kassetid laiali jagas.

"Keldrikassetid" on Raadio 2 pop-up saatesari, mis on eetris ebaregulaarselt ja ootamatult öösiti kahe päeva vahelise muusikavööndi sees. Sarja eesmärk on väärtustada kassettide kuulamise ja kogumise kultuuri ja tutvustada muusikat, mida muidu isegi Raadio 2 eetris ei kuule.