Tippkokk Andrei Lesment jättis karjääri Londonis: suutsin rikkuda tervise

Eesti soost kokk juhtis Londonis edukat restorani Verru, kuni otsustas, et ei taha enam niimoodi jätkata, müüs oma restorani ja tuli tagasi Eestisse, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Tõeliselt peadpööritava karjääriga Lesment sai hoo sisse 2007. aastal, kui alustas tööd Gordon Ramsey restoranis Maze. Restoranis oldud aja jooksul õnnestus Lesmendil ka Ramseyt ennast kohata. "Minu arvates on ta superkokk ja võrratu huumorimeelega. Väga hea ja pühendunud inimene," kiitis Lesment maailmakuulsat kokka.

2009. aastal leidis Lesment, et on valmis avama omaenda restorani ning 350 000 naela eest loodi Verru. "Minu elu muutus täielikult. Hommikul kella kaheksaks tööle, algavad kõned, tarnijad, probleemid töötajate tervisega. Sa pole enam lihtsalt kokk, vaid sul on tuhat muud ülesannet," kirjeldas Lesment restoraniomaniku elu.

Restoran oli nii edukas, et Lesment teenis oma töö eest kaks rosetti, mis on Suurbritannias võrreldavad Michelini tärnidega. "Kui saime rosetid, olid restorani lauad kaks kuud ette broneeritud," kirjeldas Lesment.

Hoolimata suurest edust mõtles Lesment aga ööd ja päevad toidule ning isegi tema naine arvas, et mees on ära keeranud. "Suutsin edukalt rikkuda oma tervise. Ühest küljest olin tõusnud kõrgele, teisest küljest olin pikali maas," kirjeldas Lesment Londoni tippkoka elu.

Neli aastat Londonis restorani pidanud Lesment otsustas siis Verru maha müüa. Kuigi restorani paigutatud raha sai mees tagasi, siis suuri rahasummasid ta ärist ei teeninud. "Müüsime restorani väga edukalt maha, saime tagasi sellesse paigutatud raha. Ja need, kes minult restorani ära ostsid, olid nelja kuu pärast pankrotis," tõdes Lesment.

Nüüd on mees tagasi Eestis ja avab Tallinnas puukütteahjuga pitsakoha. "Hakkasin siin käima ja vaatama, mis puudu on. Kas avada taas tipprestoran? Esiteks ei tahtnud ma jälle raha laenata ja investeerida, nii saab sinust sinu enda projekti ori," selgitas Lesment, miks just pitsakoha. Ta lisas, et tahab toita inimesi mõistliku toidu ja mõistlike hindadega.