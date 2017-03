Selgusid "Ringvaate" Terasmikrofoni nominendid

Viis nominenti on:

Tiit Sukk

"Tiit Sukk on meil korduvalt külas käinud, nii Draamateatri laval süüa tehes kui ka enim laval olnud näitlejana siin stuudios," ütles Grete Lõbu ja tõi välja, et kuna Sukk on varem juba preemia saanud, siis toimus eraldi koosolek. "Me siiski otsustasime, et kui näitleja on nii silmapaistev olnud, siis võib teda uuesti nomineerida."

Luule Komissarov

"Luule Komissarov andis meile üle pika aja põhjaliku intervjuu ning sellest jutuajamisest käis eetris suisa kolm lugu," sõnas Marko Reikop.

Juss Haasmaa

"Juss Haasmaa on rääkinud väga isiklikel teemadel," selgitas Grete Lõbu ja lisas, et Haasmaa on jutustanud nii sellest, kuidas ta suitsetamist maha jättis kui ka enda mootorrattaõnnetusest Tais.

Raivo E. Tamm

"Kõige enam meeldis meile lõik, kus Raivo E. Tamm viskas enda riided seljast, hüppas basseini ja hakkas triatloniks valmistuma," nentis Reikop.

Ago Anderson

"Ago Anderson oli eetris vahetult enne isadepäeva koos oma tütre Isabellaga," mainis Lõbu.

Terasmikrofoni laureaat selgub 24. märtsil "Ringvaates". Seni on preemia võitnud Tiit Sukk, Märt Avandi ja Mart Müürisepp.