Uued kodumaised tooted: magnetiga vannilina ja bräim tomatimarinaadis

"Ringvaade" tutvustas kahte uut Eesti toodet. Üks neist on õpilasfirma toodetav magnetiga vannilina ning teine on Biomenu valmistatud kalavaba räimekonserv.

Marko Reikop proovis magnetiga vannilina, kuid leidis, et mugavam on kasutada traditsioonilist moodust, kus pistad serva lina vahele. "Magnet on kusagil ebamugavas kohas ja ma pean seda otsima," ütles ta ja tõdes, et loodetavasti läheb sellel siiski õpilasfirmal hästi.

Samuti katsetati "Ringvaate" stuudios Biomenu kohviku taimset kala, mis kannab nime "Bräim tomatimarinaadis". "Ma olen proovinud taimset vorsti, mis nägi välja jälk, lõhnas jälgilt ja ka maitses halvasti," kinnitas Reikop ja nentis bräime proovimise järel, et taimne kala maitseb paremini. "Vähemaitsev, aga struktuur on kala oma."

Grete Lõbu selgitas, et tegemist on tegelikult gluteenivabas paneeringus baklažaaniga.