Galerii: "Hallo, Kosmos!" tähistab 300. saadet

Alates 13. juunist 2010 kutsub saatejuht Ingrid Peek kuulajaid igal nädalal kaasa sise- ja väliskosmilistesse avarustesse, ilmavaadete perifeeriasse ja avangardi. Selle aja jooksul on "Hallo, Kosmos!" saateid R2 kodulehelt järelkuulatud ja alla laaditud üle kahe miljoni korra.

"Minu meelest on sümboolne, et saatesari "Hallo, Kosmos!" algas ligi seitse aastat tagasi legendaarse Eesti ufoloogi Igor Volke avarate ja julgete vaadetega ilmaruumi suunal ja tähistab kolmesajandat juubelisaadet praeguse aja ühe mõjukaima metsamõtiskleja Valdur Mikitaga, kes kõneleb muuhulgas ka meie perifeersuse olulisusest," sõnas saate autor Ingrid Peek ja lisas, et saatesari pühendabki tähelepanu just perifeersematele ja avangardsematele mõttesuundadele, mis meie maailmataju oma erilisusega rikastavad.

Pea seitsme aasta jooksul on saatesse jõudnud 384 külalist (154 naist ja 230 meest). Saatekülaliste hulgas on olnud 43 teadlast (või põhiliselt teadusega tegelevat inimest), 25 muusikut, 18 koolitajat ja enesearengu edendajat, 18 arsti, 15 vaimulikku ja religiooniuurijat, 10 psühholoogi ja terapeuti, 9 šamaani, 9 nõida, 3 ametlikku vabamüürlast, 3 preestrit, 2 ufoloogi, 1 munk, 1 piiskop ning terve ports folkloriste, filosoofe, metafüüsikuid, looduskaitsjaid ja muude valdkondade esindajaid.

Lisaks Eesti asjatundjatele on saatesse jõudnud külalisi Ameerika Ühendriikidest (11 külalist), Venemaalt ja sealsest Tõva Vabariigist (9 külalist), Inglismaalt (6 külalist), Indiast (3 külalist), Tiibetist (3 külalist) ning ka Ungarist, Austraaliast, Ukrainast, Puerto Ricost, Mehhikost, Norrast, Brasiiliast Amazonase vihmametsast, Iirimaalt, Iisraelist, Argentiinast, Itaaliast, Islandilt, Taevast ja Põrgust.

Väliskülalistest on tuntuimad tegelased tõenäoliselt Eckhart Tolle ja Kim Eng, Brandon Bays, David Icke, Doreen Virtue, Nick Pope, Veet Mano, Olga Butakova, Darpan, Estas Tonne, Vladimir Megre, Mona Polacca, Drukmo Gyal jpt.

37 saadet on olnud inglise keeles, 9 vene keeles ja 1 rootsi keeles.

Kolmesajas saade on eetris neljapäeval, 23. märtsil kell 20 (ja kordusena pühapäeval kell 14), kus külaliseks kirjanik ja Tartu Ülikooli vabade kunstide professor Valdur Mikita, kes laiema publiku teadvusse jõudis 2013. aastal ilmunud raamatuga "Lingvistiline mets", mis pälvis mitmeid auhindu.