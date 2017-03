Ryan Gosling Oscarite segadusest: mu peas oli kõige mustem stsenaarium

"La La Landi" peaosaline Ryan Gosling põhjendas, et tänavuste Oscarite segaduse ajal pakkus talle juba laval seistes suurt rõõmu, et tiitel läks "Moonlightile".

"Kui aus olla, siis ma olin õnnelik, et "Moonlight" võitis. Ma tean filmi režissööri Barry Jenkinsit ja olen temaga koos töötanud. See on tõeliselt murranguline film ning vähese eelarve kohta on see imeline saavutus. Mul on hea meel, et neid tunnustati," rääkis Gosling väljaande EW vahendusel.

Paljudele jäi silma, et keset Oscariajaloo suurimat segadust seisis Gosling laval ja naeris. Näitleja tunnistas nüüd, et naeris kergendusest. "Mulle tundus, et kellelgi on terviseprobleemid ja mu peas keerles kõige mustem stsenaarium. Kui ma kuulsin, et "Moonlight" võitis, hakkasin ma lihtsalt naerma," põhjendas Gosling.

Mees lisas, et polnud õnnetu, kui "La La Landilt" tiitel käest võeti.

Tänavusel Oscari-galal toimus piinlik äpardus, kui parima filmi Oscar anti valele filmile, Damien Chazelle'i "La La Landile". Keset "La La Landi" ("La La Land: California unistus") tegijate tänukõnet avastati, et tegelikult läks parima filmi auhind Barry Jenkinsi teosele "Moonlight" ("Kuuvalgus").

Muusikal "La La Land" võitis kokku kuus Oscarit, nende hulgas parima režissööri ja parima naisnäitleja auhinnad. "Moonlight" pälvis parima stsenaariumi ja parima meeskõrvalosa preemia.