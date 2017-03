Flow festivalil esinevad Goldfrapp, Death Grips ja The Afgan Whigs

11. kuni 13. augustini toimub Helsingis 14. korda linnakeskkonda peidetud Flow festival, mille esinejate nimekirja lisandusid Goldfrapp, Death Grips ja The Afgan Whigs.

Goldfrapp on tegutsenud alates 1999. aastast ning andnud selle aja jooksul välja kuus albumit, seitsmes plaat "Silver Eye" jõuab kuulajateni märtsi lõpus.

Briti duo, kuhu kuuluvad Alison Goldfrpap ja Will Gregory, segab enda muusikas süntpopi, folgi, glam rocki, ambienti ja elektroonilise muusika.

Death Grips viljeleb 2010. aastast äärealade hip-hopi. Nende muusika lähtub ühest küljest pungist, kuid laenab palju ka elektroonilisest muusikast ja hip-hop traditsioonist. Nad on andnud välja viis stuudioalbumit ning mitu tasuta kogumikke, millest enamikke on saatnud edu kriitikute seas.

Viimased paar aastat on bänd lubanud korduvalt laiali minna, aga sellele vaatamata annavad nad välja uut muusikat ning esinevad festivalidel, nüüd ka Helsingis Flow festivalil.

The Afgan Whigs alustas 1990. aastatel ning neist on saanud alternatiivroki ja grunge'i nimi, keda peavad mitmed tänased ansamblid enda eeskujuks. Nende tuntumate lugude hulka kuuluvad "Debonair", "Gentleman" ja "Conjure Me".

Mais ilmub plaadifirma Sub Pop alt nende värske album "In Spades".

Flow Festival toimub Helsingis 11. kuni 13. augustini.