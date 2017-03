ERRi telekanalid mälestavad näitleja Lembit Ulfsakit

Venekeelne telekanal ETV+ näitab täna kell 22.15 saadet "Peidus kaader", kus saab näha Nikolai Karajevi intervjuud Lembit Ulfsakiga. Kell 22.40 jõuab eetrisse mängufilm "Mandariinid", kus Lembit Ulfsak mängis üht peaosadest. Intervjuusaate "Peidus kaader" kordus on ETV+ eetris laupäeval kell 13.15 ning mängufilmi "Mandariinid" kordus laupäeval kell 13.40. Filmil ja saatel on eestikeelsed subtiitrid.

ETV toob Lembit Ulfsaki mälestuseks homme eetrisse filmid "Mandariinid" ja "Pulmapilt". Filmid on ETV eetris homme, 24. märtsil kell 22.25 ("Mandariinid") ja 23.50 ("Pulmapilt").

"Pulmapildi" keskne tegelane on Rein Areni mängitud Ants, kes veedab üksinduses vanadusepäevi kindla elurütmi järgi. Ühel päeval leiab ta maja kõrvalt Tulnuka. Tulnukmees (Lembit Ulfsak) on ajarändur ja otsib teed tagasi oma aega. Suheldes temaga saab Antsul selgeks, et senisel ajamõistel pole mingit tähendust Suure Kõiksuse ees. Filmi režissöör on Raul Tammet, helilooja Gunnar Graps, kunstnik Epp Maria Kokamägi.

"Mandariinide" tegevus toimub 1992. aastal Abhaasias, kus abhaasid sõdivad, et Gruusiast lahku lüüa. Sõja kartuses tühjaks jäänud külas satuvad kohaliku eestlase majja vastasleeride haavatud võitlejad. Majaperemees (Lembit Ulfsak) püüab kahe tulise džigiti vastastikust verejanu rahustades leida vastust küsimusele: kas kusagil on keegi, kes tõepoolest sellest sõjast võidab. Filmi stsenarist ja režissöör Zaza Urushadze.

ETV2 näitab reedel kell 20.00 portreesaadet "Filminäitleja. Lembit Ulfsak", kus näitlejaga vestleb Mikk Mikiver. Kell 21.00 jõuab eetrisse lühimängufilm "Isa". Portreesaate "Filminäitleja" kordust näeb ETV2 ekraanil pühapäeval kell 11.00 ning lühimängufilmi "Isa" kordust pühapäeval kell 12.00.

Lembit Ulfsak suri raske haiguse tagajärjel eile.