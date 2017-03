Venemaa keeldub Eurovisiooni näitamisest

Kanalid Russia One ja Channel One, kes on iga-aastaselt Eurovisiooni otsesaateid kajastanud, kinnitasid, et Venemaa esindaja puudumisel pole mõtet lauluvõistlust üle kanda, teatas Metro.co.

Venemaa on lisanud, et kui Ukraina ei lase Samoilovat Eurovisioonile, saadetakse naine järgmisel ehk 2018. aastal võistlustulle.

Eile teatas Ukraina julgeolekuteenistus SBU, et Venemaa esindaja Julia Samoilova ei pääse Eurovisioonile, sest esines 2015. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmis. SBU kinnitusel on lauljanna suhtes kehtestatud kolmeks aastaks sissesõidukeeld.

"See on väga naljakas, sest ma ei kujuta ette, mida nad minus näevad, ma olen nii väike tüdruk. Ilmselt nägid nad minus mingisugust ohtu. Ma ei ole väga pettunud, vaid jätkan harjutamist," kommenteeris lauljatar euroblogi Wiwibloggs vahendusel.

Metro andmetel valiti Julia Samoilova Venemaad esindama täielikus teadmises, et naist ei lubata Ukrainasse esinema. Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esindajad on kinnitanud, et jätkavad Ukrainaga läbirääkimisi, et Samoilova siiski pääseks Eurovisioonile esinema.

Julia Samoilova valiti Venemaad esindama palaga "Flame Is Burning".