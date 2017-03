Lõike Lembit Ulfsaki intervjuudest

Klipis on peamiselt kasutatud kaht põhjalikku intervjuud - 2004. aasta vestlust saates "Hiirelõks" Pille-Riin Purjega ja 2014. aasta intervjuu "Jutusaates" Anu Välbaga.

Ulfsak rääkis intervjuudes oma näitlejatööst, teatrist ja hobidest. "Minu ainus hobi on ootamine. Ma ootan kogu aeg kevadet. Sellega ma tegelen iga päev peaaegu ja kui kevad on käes, ootan suve. Siis on jälle pime ja ma jälle ootan. Sellega ma tegelen pidevalt," rääkis Ulfsak aastate eest.