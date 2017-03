Erki Pärnoja kuulis parima muusikavideo tiitlist sõbra käest

"See tuli mulle üsna ootamatult. See tuli nii, et minu sõber ja perekonnaliige, kellele ma olin just andnud värske CD kingituseks, kirjutas mulle sõnumi ja ütles, et "Efterglow" on parim muusikavideo viimase viie aasta jooksul," meenutas Pärnoja, kes arvas, et tegemist on sõbra isikliku hinnanguga, vahendas Raadio 2 saade “Eetris on Koit Raudsepp”.

Hiljem selgus, et asi on siiski ametlik ning "Efterglow" nimetati Eesti viimaste aastate parimaks videoks ekspertide poolt. Tunnustusest sai sõnumi teel teada ka video režissöör Ingel Vaikla. "Ta resideerib praegu Belgias ja ütles ka, et keegi sõber saatis juhtunust sõnumi. Tuli üsna ootamatult, võib öelda küll," tõdes Pärnoja.

Eesti muusikavideote festival, kus nimetati Eesti parimad muusikavideod, toimus Eestis esmakordselt möödunud nädalal ning oli valgusvihus 37 kohalikku muusikavideot.

Parima muusikavideo tiitliga pärjatud "Efterglow" kõlab Erki Pärnoja samanimelisel albumil, kus on kokku kaheksa pala. Uus album on jätkuks 2015. aasta lõpus ilmunud debüüt EP-le "Himmelbjerget".

Värske albumiga suundub Pärnoja ka kontserdituurile, kus kõlavad lisaks uue plaadi lugudele laulud varasemast ajast ja päris värsked palad.