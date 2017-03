Hannes Hermaküla sai ootamatult gurmeeteatris rolli

"Patuste õhtusöök" on Gurmeeteatri kolmas lavastus. Seekord on tegemist tele-show laadse ootamatutest pööretest koosneva mänguga, kus on näha, milliseks muutuvad pealtnäha viisakad inimesed tänu kavalalt punutud intriigile, vahendasid AK kultuuriuudised.

Osalejate nimed selguvad alles õhtu käigus. Etendust raamib kolmekäiguline õhtusöök Michelini tärniga pärjatud Soome päritolu peakoka Filip Langhoffi restoranist.

Vaadake "Ringvaate" klipist, kuidas Hannesele etenduses kelneri roll usaldati ning heitke pilk peale ka AK kultuuriuudiste asjakohasele loole: