"Pealtnägija" eksperiment: pornocasting Tallinna uhkes hotellis oli pettus

Mõni päev enne, kui mehed viisid oma kallitele naistepäeva puhul lillesülemeid, tekkis eestikeelsele täiskasvanute tutvuslehele kuulutus, kus välismaa firma otsib pornonäitlejaid. Reklaam lubas, et igaüks võib saada pornostaariks ja teenida erutaval moel tuhandeid.

Eesti veebileht juhatas edasi ingliskeelsele saidile, kus on ohtralt illustratiivset materjali ning räägitakse üleeuroopalisest värbamistuurist, mille üks peatuspaik on Tallinn, Radissoni hotell. Pornofilmi casting´u promotekst on muljetavaldav: osalejad saavad unustamatu kogemuse, nõuandeid jagavad kolm professionaalset pornonäitlejat, ees ootab kuulsus ja raha.

Et uurida, millega on täpselt tegu, otsustas saatetiim eksperimendi korras kandideerida. Toimetus lõi kaks varikontot: 21-aastase Tiiu ning 33-aastase mehe Jaani identiteediga.

Pornofilmi foonil võib toimuda seaduserikkumine

Pornofilmi salvestamine pole iseenesest Eestis ebaseaduslik, aga selle foonil võib politsei sõnul toimuda seaduserikkumine.

"Meie eesmärk on kaitsta neid samu Eesti inimesi, vältimaks sattumist kõikvõimalikele sellega külgnevatele aladele nagu prostitutsioon, langemine kõikvõimalike pettuste ja kelmuste ohvriks," kommenteeris Põhja prefektuuri juhtivuurija Ardo Ranne.

Filmitegijatel on mahukas veebileht, kus märgitakse, et tegevus algas just eskortteenusega, hiljem lisandusid modellindus, pornofilmid, stripi- ja ööklubid. Reklaam on igatahes võimas: neil on kuumimad tüdrukud kogu planeedil, nii kuumad, et suudavad isegi geimehed heteroks pöörata.

"Eskortteenus kui selline on üldjuhul enamikule inimestest üsna üheselt mõistetav. See taandub suure tõenäosusega kõikides nendes riikides lihtlabaseks kupeldamiseks," ütles Ranne.

"Pealtnägija" variisikule Tiiule vastati üllatavalt kiiresti, lausa samal päeval. Kiri tuli kelleltki Katherinelt.

"Pealtnägija" jõudis eksperimendiga nii kaugele, et tuli saata pilt või asi jäänuks katki. ETV rekvisiitoritelt laenati parukas, Anna Gavronski värvis suu punaseks ja temast tehti pilt. Foto läks teele. Järgnes pikk vaikus.

Kodulehel väidetakse, et eskorteenuste, pornofilmide ja muude ettevõtmiste taga on Londonisse registreeritud firma nimega Wanton Club Ltd, kuid Suurbritannia ettevõtete registrit kontrollides nähtus, et sellist firmat pole.

"Kõik võivad ennast tänases maailmas näidata ükskõik kui rahvusvahelisena ja ükspuha millises valdkonnas tegevana. Selleks on vaja ainult teha veebileht ja kirjutada sinna seda, mis parajasti kõige parema lahendusena näib. Selles osas, kas tegemist on rahvusvahelise ettevõttega, jääksin ma eriarvamusele," tõdes Ardo Ranne.

Suurbritannia telefon jäi "Pealtnägijale" tummaks ja Londonist ei leitud ka veebilehel reklaamitud ööklubisid. Samuti ei õnnestunud leida tõendeid kodulehe väidetele, et firma tegutseb juba 2013. aastast. Veebileht ise on loodud alles selle aasta alguses ja selle registreerija ning haldaja kontakt on üldsegi mingi Ungari e-maili aadress.

Tagasi eksperimendi juurde. "Pealtnägija" võttis pornofilmi värbajatega ühendust ka meessoost huvilise Jaanina. Ka temale vastas Katherine kähku, aga on tähelepanuväärne, et mehele oli vastus erinev. Temalt nõuti värbamisüritusel osalemiseks osalustasu.

Ehkki kodulehe casting´u reklaamis pole osalustasust juttugi, siis Katherine jagas linki uuele lehele, kus on kirjas, et huviline peab osalemiseks maksma pea sada dollarit. Selle eest lubatakse kuulsate pornostaaridega tutvuda, rääkida ja soovi korral ka ühtesse astuda. Tasuda saab kodulehel krediitkaardiga.

Politsei pakkus, et tegu on nn kalastamisega ehk kergeusklikelt tinistatakse raha.

"Ühelt poolt püütakse leida neid naiivseid, kes saadavad enda fotosid, teiselt poolt püütakse raha saada inimestelt, kes on nõus teatud protsessides osalemise eest ette maksma. Põhimõtteliselt on ta samaväärne kõikvõimaliku n-ö nigeeria kirjavahetuse ja muu samalaadsega," tõdes Ardo Ranne.

Noobel hotell end pornofilmiga ei seoks

Veebilehel reklaamitakse, et värbamisüritused toimuvad lisaks Tallinnale veel näiteks Londonis, Pariisis, Milanos, Varssavis. Igal pool on asukohaks märgitud kohalikud Hiltoni või Radissoni luksushotellid.

"Ma julgen pisut kahelda selles, et sellised lugupeetud hotellid ennast sellise valdkonnaga väga siduda tahavad. Või seostatuna näidata tahavad. Et pigem on tegemist sellise täiesti tavalise turundustrikiga, jätmaks endast märkimisväärselt paremat muljet, kui see võib-olla tegelikult on," arvas Ardo Ranne.

Radisson Blu Sky hotellijuht Vitali Makejev lisas, et loomulikult ei ole ükski hotell sellistest üritustest huvitatud, mis kahjustavad tema mainet.

Eestis on toimumispaigaks märgitud Radisson Blu Sky hotell Tallinnas."Pealtnägija" kohtus hotelli esindajatega päev enne väidetavat värbamisüritust ja nende andmetel midagi sellist Radissonis ei toimu.

Niisiis tundub, et pornofilmitegijad kasutavad mainekate hotellide nime lihtsalt ära. "Pealtnägija" Tiiu sai pika pausi järel päev enne casting´ut siiski kirja:

Peame kurbusega teatama, et sa ei ole oodatud homsele casting´ule, sest kõik osalejad on juba kinnitatud. Head uudised on, et sul on ikka võimalus saada pornostaariks. Sa näed pornofilmi jaoks ideaalne välja. Me võime korraldada sulle kohtumise mehega, kes teeb sulle privaatse casting´u ja filmib seda. See video läheks meie veebilehele ega oleks kõigile avalikult kättesaadav, video vaatamine maksab inimestele. Kui inimestele meeldib see video, siis me maksame sulle selle eest ja pakume pornotööotsi väljaspool Eestit.

"Pealtnägija" kirjutas vastu ja uuris üks-ühele kohtumise kohta lähemalt, aga sama nädala alguseks vastust ei tulnud. Samuti ei vastanud veebileht hiljem, kui nende poole pöörduti juba ajakirjanikuna.