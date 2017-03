Ukraina ei lase Venemaa eurolauljat Eurovisioonile

Ukraina julgeolekuteenistuse SBU teatel kehtestati lauljanna suhtes sissesõidukeeld seetõttu, et ta esines Venemaa poolt annekteeritud Krimmis, vahendasid Unian ja BBC.

SBU kinnitusel on lauljanna suhtes kehtestatud kolmeks aastaks sissesõidukeeld. Julgeolekuteenistuse pressiesindaja sõnul langetati otsus äsja ehk pärast seda, kui saadi ametlik kinnitus, et ta on rikkunud Ukraina seadusi.

Samoilova osales 2015. aasta juunis Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimunud kontserdil ning rikkus sellega Ukraina seadusi, sest sisenes poolsaare territooriumile väljaspool Ukraina kehtestatud korda.

27-aastane Samoilova on ka ise kinnitanud, et esines Krimmis 2015. aastal.

Venemaa välisministeerium teatas hiljem kommentaariks, et Kiievi otsus on "küüniline ja ebainimlik".

Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) esindajad kinnitasid, et on Ukraina võimude otsusest teadlikud. "Me peame austama võõrustajariigi kohalikke seadusi, kuid oleme selles otsuses väga pettunud, sest tunneme, et see on vastuolus lauluvõistluse idee ja väärtustega, mis juhivad tähelepanu kaasatusele," teatas EBU. EBU esindajad lisasid, et jätkavad kõnelusi Ukraina võimudega, et kõik väljavalitud artistid saaksid siiski mais eurolaval üles astuda.

Moskva on varem teatanud, et sissesõidukeelu kehtestamise korral pole neil kavas oma eurolaulu esitajat vahetada.

SBU on musta nimekirja lisanud veel umbes 140 Venemaa artisti ning sageli on põhjuseks just annekteeritud Krimmi külastamine ilma Kiievi kooskõlastuseta.

Eurovisioon toimub tänavu mais Ukraina pealinnas Kiievis, sest Ukraina võitis möödunud aasta Eurovisiooni lauluga "1944", mis räägib krimmitatarlaste küüditamisest Krimmi poolsaarelt 1944. aastal.

Eurovisiooni poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail ning finaal 13. mail.