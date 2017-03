Sandra Vabarna uuest albumist: seal on palju erinevaid tundeid

"Iga inimesel on oma kuulamisharjumused, mida ta tahab ja mida ta suudab selekteerida, mis tema jaoks on oluline," rääkis Jalmar Vabarna, et igaüks kuulab uut plaati oma pilguga, vahendas Raadio 2 saade "Eetris on Erik Morna".

Sandra Vabarna lisas, et hommikuti albumit kuulates meeldivad talle hoopis teised lood kui õhtuti. "Seal on nii palju erinevaid tundeid, mis see album minu jaoks tekitab," põhjendas Sandra.

Jalmari kinnitusel kukkus plaat välja täpselt selline nagu neile endale meeldib. "Me tegime ta lõpuks nii nagu meile meeldib ja arvestasime ka häältega universumist, mida inimesed sellest mõtlevad," rääkis Jalmar plaadi sünnist.

Kui mõnele võib tunduda, et tegemist on kidraplaadiga, siis teised on jälle öelnud, et see on trummiplaat. "Ma pole veel kuulnud, et see torupilliplaat on," naeris Sandra.

Jalmar tõdes aga, et kitarri on albumil "Kullakarva" üpris palju. "Teinekord kuuleb seal isegi särisevat elektrikitarrilikku mängu. Aga et kõigil oleks selge, kui nad see albumi lõpuks kätte saavad, siis kõik need kitarrid on salvestatud minu enda ühe pilliga," rääkis Jalmar.

Lisaks tantsumuusikale kõlab albumil ka üks armastusballaad. Täna tuldi välja aga singliga "Säde", mis on justkui Jalmari ja Sandra vaheline dialoog, millele mängib kellamängu kaasa trummar Tõnu Tubli. "See kellamäng, mida Tõnu sinna mõtles, on kogu selle loo kandev jõud. Me oleme rohkem taustajõud seal," kiitsid Vabarnad.

Video loole "Säde" ilmub juba täna õhtul. "See video vajab pimedust. Näiteks õudusjutud vajavad pimedat aega, neid ei saa rääkida hommikul ja mingid asjad vajavad teatud hetki päevas," selgitas Sandra, miks video täna õhtul avalikkuseni jõuab.

Uus album jõuab avalikkuseni mai keskpaigas. "Ainus kontsert, mis meil Eestis on, on järgmine nädal Tallinn Music Weekil, kus me mängime kolm lugu. Tervet albumit kuuleb alates 19. maist," ütles Sandra Vabarna.