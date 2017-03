Malaisia otsustas näidata "Kaunitari ja koletist" geistseenist hoolimata

Kuulsal muinasjutul põhinev "Kaunitar ja koletis" tekitas mitmetes riikides vastuolu, kui Disney keeldus filmist eemaldama stseeni, mis kujutab geisid, vahendas BBC.

Malaisia kinod on nüüd kinnitanud, et film jõuab siiski nende riigis kinolinale ja seda kaks nädalat pärast algset esilinastuskuupäeva.

"Kaunitar ja koletis" on esimene Disney animafilm, kus üks kesksetest tegelastest on avameelselt gei. Filmi režissöör Bill Condon on öelnud, et tegelaskuju Le Fou on oma seksuaalsuses ebakindel ja film kajastab seda "põgusa gei-hetkega".

Homoseksuaalsus on Malaisias ebalegaalne ning see võib tuua kaasa vangla või kehalise karistuse. Geisid võib filmides näidata, aga juhul, kui nad on negatiivsest võtmes kujutatud.

Filmi näitamisest on loobunud Kuveit, Venemaal on filmis vanusepiirang alates 16. eluaastast.

"Kaunitari ja koletise" peategelased on Emma Watson Bella rollis ja Dan Stevens Koletisena.