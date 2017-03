Frankie Animali lugu "Nightlights" sai uue vormi

Muusikunime Joshua Stephenzi taga oleva Carl Tuuliku sõnul on remiksi sünni üheks põhjuseks muusikute ühine ajalugu. "Ma hindan Frankie Animali loomingut väga kõrgelt. Kuna meid seob ka ühine muusikaminevik, oli minu jaoks väga huvitav näidata Frankie Animali loomingut läbi Joshua Stephenzi silmade," rääkis muusiku, DJ ja produtsendina tegutsev Tuulik.

Frankie Animali laulja Marie Vaigla sõnul on tema ja Joshua Stephenzi muusikaline koostöö saanud taas ühe vormi juurde. "Lahe on kuulda, et meie lood ka teistele muusikutele midagi annavad ja neid inspireerivad. Joshua versioon aitas Nightlightsi jälle uue külje pealt näha, mida on huvitav kuulata nii meil, kui ka loodetavasti meie fännidel," lausus ta.

Frankie Animali saab sel neljapäeval kuulata Kumu auditooriumis, kus bänd annab oma tegutsemisaja suurima kontserdi.

Joshua Stephenz, a.k.a. Carl Tuulik on bassist, saksofonist, DJ ja produtsent. Ta tegutseb nii oma soolonime all kui arranžeerib, kirjutab ja produtseerib muusikat erinevate kollektiivides, näiteks Honeyhaze. Joshua Stephenz on hiljuti avaldanud näiteks remixi Beyonce ja Missy Elliotti loost “Fighting Temptations”, samuti legendaarse beatmakeri ja produtsendi J Dilla loost "The Look of Love". Lähikuudel võib oodata nii tema esimest helikandjat kui ka mitmeid koostöid erinevate Eesti lauljatega.