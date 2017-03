Positivusel esinevad The Lumineers ja Maximo Park

The Lumineers on karjääri jooksul andnud välja kaks albumit ning nad on pälvinud isegi Grammy nominatsiooni, kuid nende põhiline tuntus tuleneb singlist "Ho Hey", mis on vallutanud edetabeleid kogu maailmas.

Maximo Parki sai suure tähelepanu osaliseks juba 2005. aastal ilmunud debüütalbumiga, mis pälvis Mercury Prize nominatsiooni. Tänaseks on nad avaldanud viis stuudioalbumit ning aprillis ilmub kuues plaat "Risk to Exist".

11. Positivus festival toimub 14. kuni 16. juulini Lätis Salacgrīvas.