Birgit Sarrap ja Reelika Õigemeel rääkisid laste tervislikust toitumisest

Baltimaade lapsevanemate seas tehtud uuringust selgus, et 30 protsenti Eesti lapsevanematest arvab, et vahepalade söömine ei ole nende lapsele kasulik, kuid toitumiseksperdid soovitavad lastele lisaks suurtele toidukordadele just kahte-kolme vahepala päevas.

Birgit Sarrap ja Reelika Õigemeel tutvustasid "Ringvaates", milliseid tervislikke vahepealu lastele pakkuda võiks.