Hannes Hermaküla tegi eriolümpial intervjuu J. F. Kennedy õepojaga

Eriolümpia Eesti Ühenduse patroon Hannes Hermaküla naasis eriolümpialt ja tõdes, et see üritus liigutas teda hingepõhjani. Lisaks õnnestus tal teha intervjuu endise USA presidendi J. F. Kennedy õepojaga.

Hermaküla käis eriolümpial Austrias koos oma pojaga, kellel on Downi sündroom. Eriolümpia on mõeldud vaimu- või intellektipuudega inimestele.

"Kui ma nägin seda entusiasmi, seda kirge, mis inimestel oli selles vägevas Austria kuurortlinnas, kuidas nad võtsid osa sellest avamisest, kogu see tseremoonia, need, kes seal olid kaasatud – see tõesti mõjutas mind," ütles Hermaküla.

"See oli niivõrd meeltliigutav, et nendele inimestele pööratakse sedasi tähelepanu."

Muu hulgas avanes Hermakülal võimalus teha intervjuu J. F. Kennedy õepoja Timothy Shriveriga, kes on eriolümpia organisatsiooni juht ning Hermaküla pojale tervitused edasi andis.

Vaata "Ringvaate" loost, kuidas Hannes oma kogemusi kirjeldas.