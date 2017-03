Tartu Indiefesti peaesineja on I Wear* Experiment

Tartu Indiefest tähistab sel aastal viiendat juubelit ning tänavused kontserdid on kandunud üle Tartu linna. Festivali eestimaine peaesineja on I Wear* Experiment, festivali põhipäeval esineb ka Austria indiroki bänd Farewell Dear Ghost.

Teiste seas astuvad üles elektrooniline kollektiiv Girls In Pearls (Eesti), The Hearing (Soome), Alex Kelman (Venemaa) ja The Person (Rootsi). Lisaks esinejatele on kontserdipaigadki erineva iseloomuga, leiab nii elektroonilisi klubiõhtuid kui ka välikontserte.

Elektroonilise popi kooslus I Wear* Experiment on juba mõnda ilma teinud aega nii kohalikul kui rahvusvahelisel muusikaväljal. Lõõskav valgus, hullumeelsed rütmid, müstiline vokaal ja pöörane sämpeldamine sulanduvad seguks erinevatest žanritest ja stiilidest ning loovad kontsertsituatsioonis visuaalselt ja heliliselt laitmatu koosluse. Indiefestil esineb IW*E erilises koosluses keelpillidega.

Girls In Pearls on Eesti kaksikõdede Vivi ja Viveli Maari süntpopi projekt. Hõbedaste häältega õnnistatud lauljannad toovad kuulajateni unenäolise, särtsaka ja mahedalt kõlava muusika, mis on värske, kuid samas omamoodi nostalgiline.

Esinejanime The Hearing taga peitub Helsingist pärit muusik Ringa Manner. Tema loomingut iseloomustavad soojades toonides vokaalseaded, piiramatud popmeloodiad ja liikuvad rütmid, mida kõike võiks kokku nimetada minimaalseks monumentalismiks.

Farewell Dear Ghost toob lavale segu indierokist ja lüürilistest ballaadidest, see Austria bänd on põhjalikult tuuritanud Euroopas ning võlunud publikut oma lootusrikka lüürika, innuka meloodia ja lummava lavalise olekuga.

Alex Kelman Venemaalt ja The Person Rootsist on omapärane kooslus justkui hundist ja rebasest - üks karge elektroonikaartist, teine eklektiline segu popist ja R&Bst. Indiefesti laval esinevad nad koos ning toovad publikuni paraja annuse karget põhjamaist särtsu.

Kuigi esinejate seas leidub erinevate žanrite esindajaid ning festival ei keskendu rangelt ainult indiemuusikale, siis ühendab esinejaid siiski teatud vabameelsus, iseseisvus ja julgus erineda peavoolust. Järgneva kuu jooksul saab festivaliprogramm täiendust.

Tartu Indiefest toimub 18.-20. mail Tartus Aparaaditehases, Genialistide klubis ja Kalevi tänava pargis.