Frankie Animal ühendab oma muusika kunstiga

"Tuli tunne, et tahaks teha midagi erilisemat kui tavaliselt, et kontsert oleks elamus nii iseendale kui ka publikule,” rääkis bändi solist Marie Vaigla. “Kumu blackbox on väga õige koht, kus seda kõike teostada ning kuna albumi kujunduses oleme kasutanud Kärt Hammeri loomingut, siis sellest lähtuvalt tuli üks põnev mõte. Üritame muusika ja kunsti ühte panna, aga ega me tegelikult ei tea isegi, mis päriselt juhtuma hakkab. Üllatustest puudust ei tule - alustades lugude arranžeeringutest ning lõpetades erikülalistega," lisas ta.

Bänd astub lavale täpselt kell 19.00. "Popmuusikas esineb seda miskipärast üsna harva, et tuled kontserdile õigeks ajaks, kuulad ja lähed koju. Tahaks 23. märtsist teha ikkagi sellise päris kontserdi õhtu," sõnas Marie. Kontserdipileti eest võib maksta nii palju, kui keegi ise õigeks peab. "Kõik läheb selle kontserdi elluviimiseks," selgitas laulja.

Frankie Animal esineb Kumu kunstimuuseumis 23. märtsil kell 19.00.