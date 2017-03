Natalie Portman lööb kaasa James Blake'i värskes muusikavideos

James Blake tuli välja värske muusikavideoga "My Willing Heart", milles lööb kaasa näitleja Natalie Portman.

Video on filmitud Los Angeleses veidi enne 22. veebruari, kui nägi ilmavalgust Portmani ütar, vahendas Rolling Stone.

Veebruaris jättis Portman lapseootuse tõttu minemata Oscari galale, kus ta oli nomineeritud filmi "Jackie" eest naispeaosa auhinnale.

Video režissöör on Anna Rose Holmer ning lummavad kaadrid võttis üles Natasha Braier.

"My Willing Heart" on lugu Blake'i 2016. aasta LP-lt "The Colour of Anything".