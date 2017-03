Luule Komissarov meenutas Kalju Komissarovit: töö suhtes oli ta kõva mees

Eile saadeti viimsele teekonnale teatrilegend Kalju Komissarov. Komissarovi endine abikaasa Luule Komissarov tunnistas, et oli mehe surmast šokeeritud.

"Mina ei oleks ise ka uskunud, kuna kümme aastat on elatud lahus inimesega, et ta lõi mind natuke sassi, kui poeg tuli hommikul kolmveerand seitse ja ütleb, et isa ei ole enam," meenutas Luule Komissarov ETV saates "Ringvaade".

Komissarov tõdes, et oli sama päeva hommikul liimist lahti. "Ma ei oleks uskunud, et mulle mõjus see, ma läksin ausalt öeldes natuke sassi. Käisin öösärgiga mööda tuba ringi, olen harjunud teed tegema, poeg küsib, kas teed tegid, ma ei mäletanud," kirjeldas Komissarov.

6. märtsil, mil Kalju Komissarov suri, põles Luule Komissarovi kodus terve päeva jooksul küünal. "Kõva mees oli oma töö suhtes. Tööd tegi ta väga, kui palju tal neid õpilasi oli," meenutas naine.

Luule lisas, et suhtles eksmehega viimati vabariigi aastapäeval. Viimasel aastal nad kokku ei saanud, sest Luule Komissarovi sõnul nägi mees oma haiguse tõttu kehv välja ja oli kaotanud üle 20 kilogrammi.

"Ta oli haige, sinna ei olnud midagi teha, see oli teada. Mina ka ikkagi lootsin, et ta peab kauem vastu. Sest tal oli helgeid momente, mina tundsin kohe häälest ära," tõdes Luule Komissarov.

Haigusega pidas Kalju Komissarov vastu kolm aastat ja natuke üle selle. "Ega sellest pole pääsu, kui ta nii hullusti tuleb kallale," rääkis Luule Komissarov raskest haigusest.