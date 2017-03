Rolf Roosalu tutvustas 2017. aasta Eurovisiooni võistlejaid

Üks tänavuse aasta favoriite on Rootsi muusik Robin Bengtsson lauluga "I Can’t Go On". "See oli väga efektne number," kiitis Roosalu ETV saates "Ringvaade".

Venemaad esindab tänavu laul "Flame Is Burning", mida esitab sünnitraumaga Julia Samoylova. "Kui ma võtaks ainult laulu ette ja kõike muud ei hindaks, siis minu meelest on see alla keskmise tasemega laul, mis jääb halli massi," oli Roosalu nõutu.

Läti valis Eurovisioonile Triana Parki laulu "Line". "Väga huvitav, omanäoline ja värviline. Läti on üldse viimastel aastatel püüdnud minna natuke erilisemat rada," kirjeldas Roosalu.

Suurfavoriit on Itaalia esindaja Francesco Gabbani palaga "Occidentali's Karma". Laulu on Youtube'is vaadatud 65 miljonit korda. "Energeetiliselt on see tüüp niisugune, et silmist ja kõrvust - kõikjalt pritsib seda energiat," kiitis Roosalu.

Roosalu isiklik lemmik on Belgia esindaja Blanche, kes osaleb Eurovisioonil palaga "City Lights". "Ta on hästi ebaeurovisioonilik, aga mõnus kulg on selles laulus," kiitis Roosalu.

Roosalu ise sõidab tänavu esinejana esmakordselt Eurovisioonile, kuid oli lauluvõistluse publiku rollis eelmisel aastal. "See on kindlasti üks elu elamusi. Kõik see tehnika ja mis seal on kokku pandud, on mega," kiitis Roosalu.

Eestile loodab Roosalu üheksandat kohta.

Lauluvõistluse poolfinaalid toimuvad 9. ja 11. mail ning finaal 13. mail.