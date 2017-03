"Keskaja rõõmud" näitab ajaloomuuseumis sajanditetagust peokultuuri

Näitus tutvustab 15. ja 16. sajandi kõrgseltskonna pidustusrituaalide kirevust gildimajas, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Kuraator Krista Sarv rääkis, et gildi jootudel voolas vein ja õlu, proovida sai peeneid idamaiseid vürtse, mille lõhnad hõljuvad ka nüüd näitusesaalis ning nautida parimaid roogi. "Tahaks uskuda, et need olid väljapeetud peod, aga samas on teada korralik trahvide, käskude ja keeldude nimekiri," rääkis Sarv, kelle sõnul näitas reeglite olemasolu, et kahenädalastel pidudel võis olla probleeme.

Lisaks alkoholile oli pidudel muidugi ka tants ja muusika.

Näitus on avatud Suurgildi hoones 4. juunini.