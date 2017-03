Mati Turi ja Martti Raide tähistavad kümnendat sünnipäeva kontserdiga

Eesti muusikamaastikul erakordse nähtusena tegutseva duo koostöö algas 2007. aastal. Igal hooajal on duo toonud publikuni vähemalt ühe uue laulukava. Ansambli repertuaarivalikus domineerivad kaks suunda: saksa Liedi-klassika ja eesti muusika, kuid esitatud on ka põhjamaade, vene ja prantsuse muusikat. Nii on kümnenda juubeli kontserdikavas oma koht Pjotr Tšaikovski, Gustav Mahleri, Eduard Oja, Alexander von Zemlinsky ning Wolfgang Rihmi teostel.

Eriliseks teeb juubelikontserdi aga helilooja Mari Amori spetsiaalselt Mati Turile ja Martti Raidele kirjutatud teos "Kolm laulu Eino Tambergi tekstidele". Eino Tambergi tekstid pärinevad mõned aastad tagasi ilmunud raamatust "Peeglitrikid", kuhu oli koondatud helilooja mõtteid loomingust ja loomisest, heliloojaks olemisest, muusikast ja armastusest. Raamatus avaldati esmakordselt ka Tambergi luulet, mis kirjutatud 16–19-aastasena. "Neis noorpõlveluuletustes väljendunud mõtteid ja tundeid olin isegi kogenud. Sealjuures on need kirjutatud minu meelest väga kaunis poeetilises keeles," sõnas Tambergi luule muusikasse pannud Mari Amor. "Mati ja Martti duole laulutekste valides teadsin kohe, et võiks proovida kergelt intrigeerivat kooslust – mina Eino õpilasena muusika autor, tekst Eino Tamberg," lisas ta.

Duo Mati Turi ja Martti Raide kontsert toimub 21. märtsil Estonia kontserdisaalis Eesti interpreetide liidu ja Eesti lontserdi koostöösarja "Eliitkontserdid" raames.