Hanf Kungi räppar tegi perevägivallast laulu

Kozinak kirjeldab ränka eluperioodi avameelselt. "Kõige eredamalt on meeles üks talvine juhtum, kus olin tulnud esinemiselt ning oli varajane hommikutund. Olin parasjagu sättimas end magama, kui hakkas isa vali kisa. Veel kõvemini aga karjusid selle perekonna lapsed, kes siis isa käest lihtlabaselt öeldes, peksa said," meenutas Kozinak.

Räppar selgitas, et sõltuvussuhtes naised ei suuda sellisest keskkonnast lahkuda. "Füüsilist vägivalda kasutavad pahatihti vaimselt äärmiselt nõrgad inimesed ja eriti äpud on need, kes rakendavad seda lähisuhtes endast nõrgemate ja laste peal," mõtiskles Kozinak. ""Naabrivalve" käsitlebki teemat, millest avalikkus on viimasel ajal palju rääkinud, kuid vähe lahendanud. Nõrgad inimesed ei anna endale aru, kust maalt jookseb enda tahtmise väljapressimise piir. Oskamatus ennast verbaalselt väljendada viib sisemise plahvatuseni," lisas ta.

Laulu sõnade autor on Kozinak ise ja instrumentaalide taga on mees nimega Otto. Laulu masterdas Tanel Roovik.

Video produtseeris NProductions ja režissööriks on Alar Nilov.