"Laulukarusselli" talendi ema tütre edust: see oli pisarateni liigutav

"See oli tõesti suur üllatus, sest mina ei saanud üldse stuudios sees olla, olime seal ukse taga ja see tuli kõik nii järsku," rääkis Kätlin Truus "Vikerhommikus". Väike Minna Marie Truus kinnitas, et ka tema oli võidust üllatunud. "Väga suur üllatus oli," lausus Minna Marie.

Kätlin lisas, et tegelikult just sellist tulemust Minna Marie lähedased lootsidki. "See oli tõesti pisarateni liigutav," kiitis naine.

Minnat õnnitlesid laval Uku Suviste, Märten Männiste ja Kalle Sepp. "Mina sain Minnat kallistada alles tükk aega hiljem," meenutas ema eilset päeva.

Tüdrukule tõi edu Michael Jacksoni laul "We are the world", mille valis välja tema isa. "See oli puhtalt Minna issi otsus, kui me hakkasime seda katsetama, me lihtsalt proovisime seda teha võimalikult lapsepäraseks. Seda rasket kohta me ei laulnud, kus on laulu puänt, selle ta jutustas. Meloodia Minnale väga meeldis," kirjeldas ema lauluvalikut.

Kätlin, kes on ise Minna lauluõpetaja, lisas, et tütart on tegelikult raske juhendada. "Tema valib ise endale laulud, mina juhendan teda väga vähe. Issi aitab sõnad selgeks õpetada talle," rääkis Kätlin.

Minna Marie osales hiljuti ka Kanal 2 saates "Väikesed hiiglased", millest ta välja langes. ""Laulukarussell" on ikkagi laulusaade. Seal ikkagi hinnatakse lapse laulmisoskust. "Väikesed hiiglased", seal vaadatakse pigem kõike muud ka. Mõnes mõttes oli meil oli isegi natuke kergendus, et sealt välja langesime, me tahtsime keskenduda ainult "Laulukarussellile"," kiitis Kätlin lauluvõistlust.