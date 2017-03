Seto jaanitulel astuvad üles Alexander Rybak ja Rednex

Festivali esimesel päeval esinevad: Terminaator, Herald, Mad Morality, Moving Heroes (Saksamaa), Patune Pool, Würffel, 5 Miinust, Azma, BLVCKOUT, DJ Christina Saburo, DJ GSG jt. Reede õhtu saab näha ka efektset Krista Palmi tuleshowd.

Teise päeva peaesinejaks on Eurovisiooni võitja Alexander Rybak (Norra), kes esineb festivalil täiemahulise kontserdikavaga.

Rootsist tuleb festivalile 1990ndate keskpaiga poplegend Rednex, kelle kuulsaimaks hitiks on "Cotton Eye Joe".

Venemaalt saabub festivalile Buranovskye Babushki. Kollektiivi moodustavad Udmurtiast pärit laulumemmed, kes on esinenud ka Eurovisioonil looga "Party for Everybody".

EDM-i austajatele astub lavale 19-aastane Alex Mattson (Soome). Alexi debüütsingel "UFO" ilmus 19 .veebruaril 2016 ja sai kiiresti Spotifys kuulatuimaks singliks Soomes, jõudes plaatina tasemini.

Lisaks esinevad laupäeval: Shanon, Beyond Beyond, Respekt, Hellad Velled, Village Voice, Wismari Poisid, Emily & Alex, Purr Mudd, Bad Art, Küberünnak & Karmo, Stuf, DJ Ahto Kalda, DJ Keven K, DJ Simon Jay, DJ SFNK, leelokoor Helmine, tantsurühm Poloda Piigad, tantsurühm Helgerid jt.

Laupäeval süüdatakse ka jaanilõke.

Pühapäev on rohkem tantsumuusika päralt Festivali viimasel päeval esinevad: Karl-Erik Taukar Band, Vanemõde ja Madis Arro, Kapriiz, Tänatehtu, Anmatino, Eesti Gun ja Liisa, Duo Catarsis, Toomas ja Meel Valk, Kristel Mägedi, Marco Tasane, DJ Merimell, DJ MOKEZ, DJ shromik & MC RV jt.

Pühapäeval toimub festivaliala kõrval ka suur Seto suvelaat, kus kaubeldakse käsitööga ja toiduga.

Seto jaanituli leiab aset 7.-9. juulini.