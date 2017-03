"Laulukarusselli võitja: väga uhke ja suur tunne

"Väga uhke ja suur tunne," kirjeldas Krislin Sallo oma emotsioone.

""Laulukarussell" on päris tihe kadalipp, mis tuleb läbida, et üldse siia telemajja jõuda," rääkis Tartu Laulupesa lauluõpetaja Airi Liiva, kelle sõnul alustatakse võistlust päris paljude lastega. "Kõik, kes on tublid, saavad ikkagi katsetada ja proovida."

Umbes aasta tagasi hakkasid Krislin ja Airi koos võidu toonud "Palve" laulu vaatama. Tööd tehakse pidevalt edasi, kuid mõneks konkreetseks võistluseks praegu ei valmistuta.