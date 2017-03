Värske algatus kutsub eestlasi üksteist teretama

"Otsustasime 2016. aasta suvel Paide arvamusfestivalil, et Eesti elus muutusi soovides peaksime kõik alustama iseendast – millised on meie enda mõtted? Kuidas elame? Kuidas käitume?" rääkis liikumise eestvedaja Ivi-Els Schneider. "Loodame, et järgmisel aastal, kui on Eesti 100. sünnipäev, ütleme üksteisele rõõmsalt tere ja oleme kaasinimeste suhtes hoolivamad. Sotsiaalteadlased väidavad, et inimeste rõõmus meel aitab kaasa kogu ühiskonna heaolule ning toob ka majandustegevuses märgatavat edenemist. Teretamine on üks võimalus üksteist märgata, viisakus on hooliva ühiskonna alus.“

Schneider selgitas, et nad soovivad idee viia erinevatesse organisatsioonidesse. "Õpetajatel on võimalik lastele anda terega seotud ülesandeid – tere logoga ehete meisterdamine, plakatite joonistamine, videoklippide valmistamine jne. Seminaridel ja konverentsidel võiks levitada lihtsalt trükiseid, et teavitada rahvast eetilise käitumise olulisusest. Tere-liikumise algatusgrupp usub ja loodab, et üleskutse leiab rahva hulgas toetust ja elu Eestimaal saab sellest ainult paremaks minna," ütles ta.

Liikumisega käivituvad mitmed tegevused üle kogu Eesti. Korraldajad soovivad erinevate projektide ja üleskutsetega teretamisele tähelepanu juhtida – seda nii koolides, lasteaedades, õpilasorganisatsioonides kui ka avalikus ruumis. Kampaania raames jagatakse inimestele TERE rinnamärke, mida iga huviline kandma saab hakata.

Tere-liikumise idee avalikustati Paide arvamusfestivalil 2016. aasta suvel. Festivalil esinesid Ivi-Els Schneider, Raul Rebane ning Peeter Oja, modereeris Märt Treier.