Marko Matvere oma soengust 2002. aasta Eurovisioonil: see oli kohutav

Homme tele-eetrisse jõudev "Hommik Anuga" kinnitas, et Marko Matvere on merel seilamisest loobunud. Küll aga ei ole ta lahti öelnud merelauludest. Muu hulgas meenutas Matvere intervjuus seda, kuidas ta 2002. aastal Eurovisiooni lauluvõistlust juhtis.

15 aastat tagasi juhtis Marko Matvere koos Annely Peeboga Eurovisiooni lauluvõistluse otseülekannet.

"Kõige raskem oli minu jaoks see, et ma ei tohtinud ühestki intervjuust, mis mulle pakuti, ära öelda. Kõik ajakirjanikud, kes mulle helistasid või kirjutasid, pidin vastu võtma. See on mulle ainsana sellest perioodist meelde jäänud. Saate ettevalmistamine ja saade ise läks lihtsalt ja lobedalt," jutustas ta.

Matvere lisas, et ta võiks pikalt rääkida ka oma toonasest soengust, mis oli tema hinnangul kohutav.

"Nagu see saade läbi sai, ajasin ma juuksed peaaegu nulli peale. Nad arvasid vist, et ma peaksin vähe naiselikum välja nägema. Muidu oleks liiga räpakott, kuidagi liiga jõhker ja selline otsekohene."

Matvere ütles veel, et Eurovisiooni õhtujuhi ameti võttis ta vastu oma lapsepõlvesõbra ja pinginaabri Tarmo Krimmi mahitusel.