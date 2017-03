Helene Vannari Aino Kessnerist: ta on varsti juba inimsööja

Vannari saab esmaspäeval 69-aastaseks. Ta rääkis, et soovib uuel aastal veel head tööd teha, lapselapsega aega veeta ja reisida.

Oma rolli tausta telesarjas "ENSV" kirjeldas Vannari järgmiselt:

"Mul oli üks nõukogude naine silme ees. Nõukogude inimene, kelle keskel ma elasin ja kasvasin. Seal samas majas oli küllalt neid prouasid, kelle peamine tunnus oli enesekindlus, vääramatu tõde, kuidas elus edasi minna. Niisugune on ka Aino Kessner."

Ta lisas, et uusi stsenaariume lugedes märkab ta, et Aino läheb üha õudsemaks.

"Oleks ikka nii, et ta inimlikke piire ei kaotaks. Ta on varsti juba inimsööja. Need meenutused sõjast lähevad nii kohutavaks – mida kõike ta on läbi elanud."

Vannari arvas, et hea on vähemalt see, et oma poega Aino armastab.