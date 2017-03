Galerii: Montoni kollektsioon Tallinn Fashion Weekil

Kodumaine moebränd Monton tähistab sel aastal 15. sünnipäeva ning esitles Tallinn Fashion Weekil vastandite võlust inspireeritud rõivakollektsiooni. Tegemist on spetsiaalselt moenädalaks loodud erikollektsiooniga, millest suur osa on valminud käsitööna ning milles on ühendatud troopilise Kuuba kuumus ja karge Islandi puhtus.