Jason Mraz: mind juhib Suur Tundmatu

Mraz kinnitas, et teadis juba enne siia esinema tulemist, kus Eesti gloobusel asub.

"Jaanuaris olin Skandinaavias tuuril, mis läks väga hästi, aga kestis vaid neli päeva. Siis küsisin agendilt, kas saaksin tuuritada Ida-Euroopas. Siin regioonis polnud ma varem elus olnud. Mu vanavanemad on pärit Praha lähedalt. Tahtsin ka sellele maale sattuda. Nii panime kokku rea kontserte Eestis, Leedus, Rumeenias jne."

Mraz jutustas ka sellest, kuidas lugude ideed temani ning sealt edasi muusikasse jõuavad.

"Ma lihtsalt lasen oma vaimul juhtida kitarri või klaverit, et tekiks akordid. Kui ma hakkaks mõtlema, et miski ei sobi, siis ma segaks vahele millelegi väga spirituaalsele," sõnas Mraz ja pakkus, et ehk juhib teda Suur Tundmatu.

"Ma tahan uskuda, et maailmas on midagi maagilist. Muusika on hea võimalus end sellega siduda."