Hannes Hermaküla rääkis eriolümpiast

Hermaküla rääkis, et eriolümpia juba tegelikult käib ja tema läheb Austriasse homme hommikul. Ta selgitas, et eriolümpiat eristab paraolümpiast see, et ta on mõeldud vaimu- või intellektipuudega inimestele.

"Ääretult oluline on, et intellektipuudega inimesed saaksid ka millestki osa võtta," sõnas Hermaküla ja tutvustas eestlaste edulugusid varasematel eriolümpiatel.